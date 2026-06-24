✕
केतन हत्याकांड से मिलती-जुलती हैं इन फिल्मों की कहानी
Kamesh-dwivedi
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
Kamesh-dwivedi
महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल नाम के युवक की उसकी ही मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. जानिए किन फिल्मों में दिखती है ऐसी कहानी.
कर्ज
फरेब
हसीन दिलरूबा
जिस्म
डार्लिंग्स
Read More
श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?
कौन हैं प्रणीति शिंदे?
बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें क्या है नियम
केतन हत्याकांड से मिलती-जुलती हैं इन फिल्मों की कहानी