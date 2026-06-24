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केतन हत्याकांड से मिलती-जुलती हैं इन फिल्मों की कहानी

Kamesh-dwivedi
Jun 24, 2026
Jun 24, 2026
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महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल नाम के युवक की उसकी ही मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. जानिए किन फिल्मों में दिखती है ऐसी कहानी.

कर्ज

फरेब

हसीन दिलरूबा

जिस्म

डार्लिंग्‍स

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