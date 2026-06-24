केतन हत्याकांड से मिलती-जुलती हैं इन फिल्मों की कहानी

Kamesh-dwivedi

महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल नाम के युवक की उसकी ही मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. जानिए किन फिल्मों में दिखती है ऐसी कहानी.