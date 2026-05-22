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इन फिल्मों में दिखा प्यार और नफरत का संगम, देखें लिस्ट

Kamesh-dwivedi
May 22, 2026
May 22, 2026
Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं, जिनमें प्यार और नफरत देखने को मिला है. जानिए उन फिल्मों के नाम.

चांद मेरा दिल

कबीर सिंह

रांझणा

सैयारा

सनम तेरी कसम

हम दिल दे चुके सनम

आशिकी 2

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