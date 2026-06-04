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इस एक्ट्रेस ने 15 की उम्र में कर ली थी शादी
Kamesh-dwivedi
Jun 04, 2026
Jun 04, 2026
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70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को मजबूरी में महज 15 साल की उम्र में शादी करना पड़ा था. इसके बाद 17 साल की उम्र में वह मां बन गईं.
मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल, 1948 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था. उनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय था.
10 साल की उम्र में, उन्होंने एक बंगाली फिल्म 'बालिका वधू' में बाल कलाकार के तौर पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की.
अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जब 10वीं क्लास में पढ़ रही थीं, तभी उनकी मौसी बीमार पड़ गईं. उनकी आखिरी इच्छा थी कि वे मौसमी की शादी होते हुए देखें.
इसी वजह से उनकी सगाई उनके पड़ोसी और मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे, जयंत मुखर्जी से हो गई. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी.
शादी के बाद मौसमी चटर्जी मुंबई चली गईं. उन्होंने शादी के बाद फिल्मी करियर की शुरुआत की.
उन्होंने हिंदी सिनेमा में फिल्म 'अनुराग' से डेब्यू किया, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
बताया जाता है एक्ट्रेस महज 18 साल की उम्र में मां बन गईं थीं. उन्होंने अपनी पहली संतान, पायल मुखर्जी को जन्म दिया.
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