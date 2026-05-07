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Mother's Day पर मां को भेजिए ये स्पेशल message!
Shivangi-shukla
May 07, 2026
May 07, 2026
Shivangi-shukla
चलती-फिरती हुई आँखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है माँ, देखी है माँ
रूह के रिश्तों की यह गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमें और दर्द माँ को होता है। हैप्पी मदर्स डे!
भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। मेरी प्यारी माँ को हैप्पी मदर्स डे!
भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। मेरी प्यारी माँ को हैप्पी मदर्स डे!
मेरे हर मर्ज की दवा होती है माँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ है
मेरी दुनिया, मेरी ताकत, मेरी माँ! Happy Mother's Day!
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