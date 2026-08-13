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टेस्ट इतिहास में किसने झटके सबसे ज्यादा विकेट? टॉप-5 में सिर्फ एक भारतीय
Ankush-upadhayay
Aug 13, 2026
Aug 13, 2026
Ankush-upadhayay
मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)
800 विकेट
शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया)
708 विकेट
जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)
704 विकेट
अनिल कुंबले (भारत)
619 विकेट
स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)
604 विकेट
नाथन लायन (ऑस्ट्रेलिया)
567 विकेट
ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया)
563 विकेट
रविचंद्रन अश्विन (भारत)
537 विकेट
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