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वनडे में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार ठोके 400+ रन, देखें लिस्ट
Ankush-upadhayay
Jun 17, 2026
Jun 17, 2026
Ankush-upadhayay
भारत ने वनडे में 8 बार 400 से ज्यादा रन बनाए हैं.
साउथ अफ्रीका ने भी 8 बार वनडे में 400+ रन बनाए हैं.
इंग्लैंड ने 7 बार वनडे में 400+ रन ठोके हैं.
ऑस्ट्रेलिया ने वनडे में 3 बार 400 रन का आंकड़ा पार किया है.
न्यूजीलैंड ने 2 बार वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं.
श्रीलंका ने भी 2 बार वनडे में 400 रन का आंकड़ा पार किया है.
जिम्बाब्वे ने सिर्फ 1 बार वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं.
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