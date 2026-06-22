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T20 में किसने ठोके सबसे ज्यादा रन? टॉप-5 में नहीं कोई भारतीय
Ankush-upadhayay
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
Ankush-upadhayay
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने टी20 में सबसे ज्यादा 14,589 रन बनाए हैं.
क्रिस गेल के नाम टी20 में 14,562 रन दर्ज हैं.
इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स टी20 में कुल 14,449 रन बना चुके हैं.
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के नाम टी20 में 14,371 रन दर्ज हैं.
ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 में 14,284 रन बनाए हैं.
भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली टी20 में 14,218 रन बना चुके हैं.
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