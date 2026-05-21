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IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15 साल का खिलाड़ी सबसे आगे
Ankush-upadhayay
May 21, 2026
May 21, 2026
Ankush-upadhayay
वैभव सूर्यवंशी ने 13 मैचों में 236.32 के स्ट्राइक रेट से 579 रन बनाए हैं.
मिचेल मार्श 13 मैचों में 163.18 के स्ट्राइक रेट से 563 रन बना चुके हैं.
हेनरिक क्लासेन ने 13 मैचों में 155.89 के स्ट्राइक रेट से 55 रन बनाए हैं.
साईं सुदर्शन ने 13 पारियों में 157.83 के स्ट्राइक रेट से 554 रन बनाए हैं.
शुभमन गिल 12 पारियों में 160.46 के स्ट्राइक रेट से 552 रन बना चुके हैं.
विराट कोहली ने अभी तक 13 मैचों में 164.74 के स्ट्राइक रेट से 542 रन बनाए हैं.
केएल राहुल 13 मैचों में 171.93 के स्ट्राइक रेट से 533 रन बना चुके हैं.
अभिषेक शर्मा ने 13 पारियों में 201.99 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं.
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