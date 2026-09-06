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2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट
Ankush-upadhayay
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Ankush-upadhayay
इस लिस्ट में सबसे ऊपर श्रीलंका के सोनल दिनुषा हैं, जिन्होंने इस साल 4 मैचों में 595 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने 6 टेस्ट मैचों में 5 अर्धशतक की मदद से 483 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के जो रूट इस साल 6 मैचों में 1 शतक के साथ 431 रन बना चुके हैं.
बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो ने इस साल 5 मैचों में 1 शतक की मदद से 396 रन बनाए हैं.
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम साल 2026 में 5 मैचों में 366 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 शतक शामिल है.
बांग्लादेश के मोमिनुल हक ने 5 मैचों में 360 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं.
इंग्लैंड के बेन डकेट ने 6 टेस्ट मैचों में 1 शतक की मदद से 348 रन बनाए हैं.
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