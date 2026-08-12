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WTC में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा रन? देखें लिस्ट
Ankush-upadhayay
Aug 12, 2026
Aug 12, 2026
Ankush-upadhayay
शुभमन गिल ने WTC में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 2,843 बनाए हैं.
ऋषभ पंत ने WTC में 74.35 की औसत से 2,780 रन बनाए हैं.
बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम WTC में 58.32 की औसत से 2,716 रन दर्ज हैं.
विराट कोहली के नाम WTC 51.72 की औसत से 2,617 रन दर्ज हैं.
रविंद्र जडेजा ने WTC में 51.27 की औसत से कुल 2,610 रन बनाए हैं.
यशस्वी जायसवाल WTC में 66.02 की औसत से 2,511 रन बना चुके हैं.
केएल राहुल ने WTC में 47.43 की औसत से 2,148 रन बनाए हैं.
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