2026 में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा T20I रन? ये खिलाड़ी नंबर-1

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Ankush-upadhayay
Jul 28, 2026
Jul 28, 2026
Ankush-upadhayay
ईशान किशन ने 2026 में 23 पारियों में 1 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 812 रन बनाए हैं.
अभिषेक शर्मा ने 23 पारियों में 514 रन बनाए है, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं.
शिवम दुबे ने इस साल 20 पारियों में 2 अर्धशतक की मदद से 488 रन बनाए हैं.
पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 14 पारियों में 4 अर्धशतक की मदद से 484 रन बनाए हैं.
तिलक वर्मा ने इस साल 19 पारियों में 462 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं.
संजू सैमसन ने 14 पारियों में 3 अर्धशतक की मदद से 400 रन बनाए हैं.
श्रेयस अय्यर इस साल 10 पारियों में 311 रन बना चुके हैं. इसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.
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