ये हैं दुनिया के सबसे हैंडसम मर्द, भारत के इस शख्स का भी नाम शामिल
Heena-khan
Mar 02, 2026
Mar 02, 2026
Heena-khan
दुनिया में आपने सबसे खूबसूरत महिलाओं के बारे में तो सुना होगा. लेकिन आज हम आपको सबसे हैंडसम मर्दों के बारे में बताने वाले हैं.
इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट टेक्नोस्पोर्ट्स ने दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों की लिस्ट जारी की है.
किम तेह्युंग दुनिया के सबसे हैंडसम आदमियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.
बीटीएस के वी
हॉलीवुड के दिलों की धड़कन यानी की एक्टर ब्रैड पिट इस लिस्ट में दूसरे जगह पर हैं.
ब्रैड पिट
रॉबर्ट पैटिंसन इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता हैं.
रॉबर्ट पैटिंसन
नोआ मिल्स एक जाने-माने कैनेडियन मॉडल और एक्टर हैं. वो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं.
नोआ मिल्स
भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट में शामिल हैं.
ऋतिक रोशन
