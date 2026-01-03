स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और उनके रोचक तथ्य

इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे सही तरीका क्या है?: वजन घटाने के लिए लोग 16:8 के नियम के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते थे, लेकिन शोध ने दिखाया कि 'सर्कैडियन रिदम' (सूर्यास्त से पहले खाना) सबसे प्रभावी होता है.