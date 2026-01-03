स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और उनके रोचक तथ्य
Jan 03, 2026
स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और उनके रोचक तथ्य
साल 2026 में स्वास्थ्य संबंधी जिज्ञासाओं ने इंटरनेट पर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
क्या 'गट हेल्थ' मानसिक स्वास्थ्य को करती है नियंत्रित ?: सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यह था कि क्या पेट के बैक्टीरिया चिंता (Anxiety) दूर कर सकते हैं, जिसका जवाब 'हां' है.
इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे सही तरीका क्या है?: वजन घटाने के लिए लोग 16:8 के नियम के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते थे, लेकिन शोध ने दिखाया कि 'सर्कैडियन रिदम' (सूर्यास्त से पहले खाना) सबसे प्रभावी होता है.
क्या AI डॉक्टर मेरी बीमारी का सही निदान कर सकता है?: 2026 में लोगों ने इंसानी डॉक्टरों से ज्यादा AI डायग्नोसिस पर भरोसा दिखाना शुरू किया है, लेकिन डॉक्टर इसे केवल एक सहायक उपकरण ही मानते हैं.
नींद की कमी को कैसे करें पूरा?: 'स्लीप हाइजीन' और 'मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स' के बारे में रिकॉर्ड सर्च किए गए, क्योंकि तनाव की वजह से वैश्विक स्तर पर अनिद्रा (Insomnia) के मामले बढ़ने लगते हैं.
क्या 'वीगन डाइट' बच्चों के लिए हैसुरक्षित ?: पोषण विज्ञान के मुताबिक, सही सप्लीमेंटेशन के बिना यह बच्चों के विकास के लिए जोखिम भरा हो सकता है, जिसे लेकर माता-पिता में भारी भ्रम देखने को मिलता है.
किडनी और लिवर फेलियर के शुरुआती संकेत क्या हैं?: पेशाब के रंग और आंखों के पीलेपन जैसे लक्षणों को लेकर सर्च में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो लोगों की बढ़ती सतर्कता को दर्शाता है.