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T20I में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा 50+ स्कोर? टॉप पर रिटायर्ड खिलाड़ी
Ankush-upadhayay
Jul 25, 2026
Jul 25, 2026
Ankush-upadhayay
विराट कोहली ने 117 पारियों में 39 बार 50 रनों का आंकड़ा पार किया है.
रोहित शर्मा ने 151 पारियों में 37 बार 50 प्लस रन बनाए हैं.
सूर्यकुमार यादव ने 107 पारियों में 29 बार फिफ्टी प्लस स्कोर किया है.
केएल राहुल ने 68 पारियों में 24 बार ऐसा किया है.
अभिषेक शर्मा 54 पारियों में 13 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं.
ईशान किशन भी 54 पारियों में 13 बार 50 प्लस रन स्कोर कर चुके हैं.
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