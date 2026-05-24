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IPL में सबसे ज्यादा '0' पर आउट हुए रोहित शर्मा, देखें पूरी लिस्ट
Ankush-upadhayay
May 24, 2026
May 24, 2026
Ankush-upadhayay
रोहित शर्मा IPL इतिहास में सबसे ज्यादा 19 बार डक पर आउट हो चुके हैं.
ग्लेन मैक्सवेल भी IPL में 19 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं.
पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक IPL में 18 बार डक पर पवेलियन लौट चुके हैं.
सुनील नरेन इस लीग में 18 बार बिना जीरो पर आउट हो चुके हैं.
पीयूष चावला IPL इतिहास में 16 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं.
राशिद खान भी IPL में 16 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं.
अजिंक्य रहाणे IPL में 15 बार बिना खाता खोले आउट हो चुके हैं.
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