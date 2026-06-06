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सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव!

Ankush-upadhayay
Jun 06, 2026
Jun 06, 2026
Ankush-upadhayay

सचिन तेंदुलकर (51 शतक)

राहुल द्रविड़ (36 शतक)

सुनील गावस्कर (34 शतक)

विराट कोहली (30 शतक)

वीरेंद्र सहवाग (23  शतक)

मोहम्मद अजहरुद्दीन (22  शतक)

चेतेश्वर पुजारा (19 शतक)

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