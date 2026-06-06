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सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय, नंबर-1 का रिकॉर्ड तोड़ना असंभव!
Ankush-upadhayay
Jun 06, 2026
Jun 06, 2026
Ankush-upadhayay
सचिन तेंदुलकर
(51 शतक)
राहुल द्रविड़
(36 शतक)
सुनील गावस्कर
(34 शतक)
विराट कोहली
(30 शतक)
वीरेंद्र सहवाग
(23 शतक)
मोहम्मद अजहरुद्दीन
(22 शतक)
चेतेश्वर पुजारा
(19 शतक)
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