दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! ऐश्वर्या का भी नाम शामिल
Heena-khan
Mar 12, 2026
Mar 12, 2026
Heena-khan
उन्हें अक्सर सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जाता है क्योंकि उनके चेहरे के फीचर्स गोल्डन रेशियो ऑफ़ ब्यूटी से काफी मिलते-जुलते हैं.
बेला हदीद
उनकी शानदार नीली-हरी आंखों और खूबसूरत पर्सनैलिटी ने उन्हें मिस वर्ल्ड 1994 जीतने के लिए मजबूर कर दिया.
ऐश्वर्या राय बच्चन
वो अपने शार्प फेसियल फीचर्स, आइकॉनिक लिप्स और टाइमलेस हॉलीवुड ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पसंद की जाती हैं.
एंजेलिना जोली
उनके क्लासिक हॉलीवुड चार्म और नेचुरल एलिगेंस ने उन्हें सालों से ग्लोबल ब्यूटी आइकॉन बना दिया है.
स्कारलेट जोहानसन
उन्हें उनके लंबे, सुंदर लुक, एक्सप्रेसिव आंखों और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के लिए पसंद किया जाता है.
दीपिका पादुकोण
उनकी नेचुरल सुंदरता, चमकदार मुस्कान और क्लासिक ब्लॉन्ड हॉलीवुड लुक के लिए तारीफ़ की जाती है.
मार्गोट रॉबी
