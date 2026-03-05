✕
इजराइल की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! जिनके आगे अप्सराएं भी फेल
Heena-khan
Mar 05, 2026
Mar 05, 2026
Heena-khan
इज़राइल की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टैलेंट से भरी हुई है. हम आपको कुछ बेहतरीन इज़राइली एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं.
एक्ट्रेस गैल गैडोट इस लिस्ट में टॉप पर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल पहचान हासिल की है और हॉलीवुड सिनेमा में एक इज्ज़तदार नाम बन गई हैं.
गैल गैडट
नोआ किरेल एक मशहूर इस्राइली सिंगर और सॉन्गराइटर हैं. वे अभिनेत्री, मॉडल, टेलीविजन होस्ट हैं.
नोआ किरेल
येल शेल्बिया कोहेन इस्राइल की चर्चित मॉडल और अभिनेत्री हैं. वे कई इंटरनेशनल मॉडलिंग कैंपेन में नजर आ चुकी हैं.
येल शेल्बिया
ईडन गोलान मशहूर इस्राइली सिंगर हैं. इस्राइल में जन्मी गोलान छह साल की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चली गईं.
ईडन गोलान
अलोना ताल इस्राइल की मशहूर अभिनेत्री और सिंगर हैं. इनका जन्म 20 अक्तूबर 1983 में इस्राइल के हर्जलिया में हुआ.
अलोना ताल ट
Read More
इजराइल की सबसे खूबसूरत हसीनाएं! जिनके आगे अप्सराएं भी फेल
कैसे उतारें होली की सुस्ती? यहां जानें घरेलू नुस्खे
22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म? होली के बाद आ सकती है खुशखबरी
इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को मजबूर हो जाएंगे लोग!