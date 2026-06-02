सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये गलती

जागने के 3 घंटे तक चाय-कॉफी बिल्कुल न लें इससे बॉडी की नेचुरल एनर्जी वेस्ट हो जाती है और दिन की दूसरे पहर में दोबारा डिपेंडेंसी कैफीन पर जाती है