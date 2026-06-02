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सुबह 9 बजे के पहले भूलकर भी न करें ये गलती

Kajal-jain
Jun 02, 2026
Jun 02, 2026
Kajal-jain

हममें से ज्यादा लोग अपना सबसे कीमती वक्त फोन को दे देते हैं जिससे धूप नहीं ले पाते और विटामिन-डी की कमी हो जाती है

सुबह खाली पेट चाय-कॉफी पीते हैं, फिर सोचते हैं कि दोपहर तक क्यों एनर्जी खत्म और आधी रात में नींद क्यों टूट जाती है

ये छोटी आदतें कई सालों तक दोहराने से आपकी सर्कैडियन रिदम बिगड़ने लगती है और कार्टिसोल लेवल हाई हो जाता है

हार्मोन्स की गड़बड़ी से इंसुलिन सेंसटिविटी कम होने लगती है और शरीर धीरे-धीरे भूल जाता है कि उसे एनर्जी कब पैदा करनी है

सुबह के पहले 30 मिनट बॉडी कार्टिसोल रिलीज करती है इसलिए इतनी देर फोन बिल्कुल न देखें

सुबह उठने के बाद घंटों कमरे में बंद न रहें बल्कि कम से कम 10 मिनट धूप लें जिससे सेरेटोनिन और मेलाटोनिन बूस्ट होता है

जागने के 3 घंटे तक चाय-कॉफी बिल्कुल न लें इससे बॉडी की नेचुरल एनर्जी वेस्ट हो जाती है और दिन की दूसरे पहर में दोबारा डिपेंडेंसी कैफीन पर जाती है

ठंडे पानी को सुबह-सुबह अपने ऊपर न डालें. सुबह 9 बजे के बाद या शाम को ठंडे पानी से स्नान सबसे बेस्ट रहता है

सुबह 10 मिनट का कम से कम समय मॉर्निंग वॉक, योग या वर्कआउट को दें जो ग्लूकोज और ब्लड शुगर को बैलेंस करता है

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