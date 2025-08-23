खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5 फायदे

Moringa Benefits-\u0938\u0939\u091c\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u0910\u0938\u0947 \u0917\u0941\u0923 \u092a\u093e\u090f \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u094b \u0915\u092e\u091c\u093c\u094b\u0930 \u0939\u0921\u094d\u0921\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u091c\u093c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u0926\u0930\u094d\u0926 \u0938\u0947 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u0926\u093f\u0932\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926\u0917\u093e\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964\u0938\u0939\u091c\u0928 \u0915\u0947 \u092a\u0924\u094d\u0924\u094b\u0902 \u0915\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0939\u0943\u0926\u092f \u0938\u094d\u0935\u093e\u0938\u094d\u0925\u094d\u092f \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u092e\u093e\u0928\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964\n\n