खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5 फायदे

सहजन को सहजन के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई तरह से आहार में शामिल किया जा सकता है।

सहजन में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो कमज़ोर हड्डियों को मज़बूत बनाने और दर्द से राहत दिलाने में मददगार होते हैं।

सहजन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

सहजन के पत्तों का पानी हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है।

सहजन के पत्तों का पानी सूजन कम करने में मददगार है, यह कई बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है।

सहजन के पत्तों का पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है।

सहजन में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।