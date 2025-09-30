✕
वजन घटाने के लिए कौन सा चीला बेहतर – मूंग दाल या बेसन?
30 SEP 2025 10:47 PM
मूंग दाल चीला हल्का पचता है, कम कैलोरी वाला है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होने के कारण वजन घटाने में मदद करता है। यह लंबे समय तक भूख को कंट्रोल करता है।
बेसन चीला भी प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है और जल्दी बन जाता है। इसे भिगोने की जरूरत नहीं होती। अगर कम तेल में पकाया जाए तो यह वजन घटाने के लिए उपयुक्त है।
मूंग दाल चीला फाइबर में अधिक है और पचने में हल्का है, जबकि बेसन चीला जल्दी बनता है। कैलोरी दोनों का कम होती है, लेकिन तैयारी और पाचन में अंतर है।
वजन घटाने के लिए मूंग दाल चीला थोड़ा बेहतर विकल्प है। जल्दी बनाना हो तो बेसन चीला सही है। पाचन और लंबी भूख के लिए मूंग दाल चीला ज्यादा फायदेमंद है।
दोनों चीले कम तेल में बनाएं। हरी सब्जियाँ मिलाकर पोषण बढ़ाएं। दही के साथ खाने से पाचन और स्वास्थ्य दोनों में मदद मिलती है।
