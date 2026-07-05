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Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

Kajal-jain
Jul 05, 2026
Jul 05, 2026
Kajal-jain

बारिश में स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं इसलिए सैलिसिलिक एसिड क्लींजर यूज करें जो एक्सट्रा ऑयल-डर्ट निकाल फेंकता है

बारिश-उमस के मौसम में चिपचिपी क्रीम के बजाए वॉटर बेस्ड, जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर और जेल बेस्ड मेट सनस्क्रीन यूज करें

बारिश के मौसम में हैवी मेकअप जैसे- क्रीम पाउडर फाउंडेशन से बचें जो आपके स्किन पोर्स को बंद कर देते हैं

बॉडी और स्किन को हाइड्रेटिड रखें, ढ़ेर सारा पानी पिएं, फ्रूट जीस पिएं, ऑयली तला-भुना जंक फूड न खाएं

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ.मनोज दास बताते हैं कि एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और एक चम्मच बेसन को गुलाब जल नींबू के रस के साथ मिलाकर लगाएं.

एक्सपर्ट बताते हैं कि यह आपकी चिपचिपी त्वचा से सारा ऑयल और डर्ट सोख लेता है और स्किन को क्लीन और सॉफ्ट बनाता है.

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