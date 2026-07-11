डेंगू-मलेरिया से बचना है? बारिश में बॉडी पर लगाएं ये 100% हर्बल ऑयल

पवित्र तुलसी की पत्तियां मच्छरों के लार्वा को नष्ट कर देती है इसलिए बालकनी या गार्डन में इसका पौधा लगाकर या इसके अर्क से आप बारिश में मच्छर कीट-पतंगों से छुटकारा पा सकते हैं