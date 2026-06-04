Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

बारिश में बीमारी और हादसों से बचने के लिए आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखें. उबला-फिल्टर पानी पिएं.
बाहर का खाने से बचें. स्पेशली स्ट्रीट फूड, पहले से कटे रखे फल-सब्जियां खाने से बचें. ये फूड पॉइजनिंग पैदा करती हैं
जलभराव वाली सड़कों और गड्ढों वाले रास्तों पर चलने से बचें. घर के आसपास या कूलर, गमलों और नालियों में पानी जमा न होने दें
मच्छरों से बचने के लिए फुल बाजू के कपड़े पहनें. मानसून में सुरक्षित कीट नाशक क्रीम और स्प्रे का इस्तेमाल करें
ज्यादा देर तक गीले जूते-मोज़े पहनने से बचें. बारिश में भीगने के बाद घर आकर तुरंत नहा लें और अपने शरीर को सूखा रखें
बिजली के खुले तारों और खंभों से दूरी बनाएं. आंधी-तूफान के समय बिजली के उपकरणों को बंद कर दें
इमरजेंसी के लिए अपने साथ छाता, रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट-एड किट तैयार रखें
फंगस और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचने के लिए अपने कपड़ों को घर के अंदर या गर्म इस्त्री से सुखाएं.