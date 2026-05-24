Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

IMD के अनुसार 2026 का मानसून 26 मई तक केरलम पहुंचेगा जो आमतौर पर 1 जून कर आता है पर 2026 में 5 दिन पहले आ रहा है
मौसम विभाग ने बताया कि 4 दिन आगे-पीछे हो सकता है लेकिन इस साल अल-नीनो के कारण सामान्य से कम बारिश का अनुमान है
केरल से होते हुए मानसून कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 5 जून और महाराष्ट्र में 10 जून के आस-पास दस्कर दे सकता है
तेलंगाना में 10 जून तक मानसून की आंशका है, जबकि छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में 15 जून तक मानसून बरसने का अनुमान है
मध्य प्रदेश में भी किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं, जहां सीजन की पहली बारिश 15 से 20 जून के बीच हो सकती है
केरल में जल्दी एंट्री के कारण यूपी में भी मानसून थोड़ा पहले यानी 15 से 22 जून के बीच पहुंचने की उम्मीद है
राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में भीषण गर्मी के बीच 25 जून 2026 तक मानसून के आने का आनुमान है
गुजरात में 20 से 25 जून के बीच अलग-अलग इलाकों में मानसून पहुंचेगा जबकि राजस्थान में 30 जून से 5 जुलाई तक का अनुमान है