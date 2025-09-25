मोनालिसा ने ब्लू ड्रेस में दिखाई अपनी कातिल अदाएं, तस्वीरें देख लट्टू हुए फैन्स

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
इंस्टाग्राम पर मोनालिसा ने हाल ही में कुछ खूबसूरत और बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में भोजपुरी एक्ट्रेस काफी ज्यादा सुंदर और बोल्ड नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस मोनालिसा ने ब्लू कलर की वेस्टर्न ड्रेस कैरी की है. जिसे उन्होंने हील के साथ कैरी किया है.
मोनालिसा सोशल मीडिया पर हर वक्त ही सुर्खियों में बनी रहती हैं. फैन्स उनकी एक अदा पर दिल हार बैठते हैं.
मोनालिसा भोजपुरी फिल्मों के साथ टीवी के कई शोज में भी नजर आ चुकी हैं. बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी में भी एक्ट्रेस नजर आई थी.
इन तस्वीरों में मोनालिसा अपनी कातिल अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं. हर तस्वीर में वह अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं.