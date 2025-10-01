✕
Oct 01, 2025
Prachi-tandon
हॉट और इंटीमेट सीन्स के लिए पॉपुलर हैं ये 7 भोजपुरी हीरोइनें
भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी ने कई फिल्मों में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स दिए हैं.
काजल राघवानी
काजल राघवानी का निरहुआ के साथ किसिंग सीन कई बार सुर्खियों का हिस्सा बन चुका है.
काजल का किसिंग सीन
भोजपुरी की सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी कई फिल्मों में अपने इंटीमेट सीन्स दे चुकी हैं.
अक्षरा सिंह
बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं नीलम गिरी ने भी कई भोजपुरी फिल्मों में बोल्ड सीन्स दिए हैं.
नीलम गिरी
भोजपुरी एक्ट्रेसेस के बोल्ड और इंटीमेट सीन्स की बात की जाए और आम्रपाली दुबे का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता है.
आम्रपाली दुबे
आम्रपाली दुबे निरहुआ समेत कई स्टार्स के साथ ऑनस्क्रीन इंटीमेट सीन कर चुकी हैं.
कई फिल्मों में बोल्ड सीन
मोनालिसा की भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में गिनती होती है.
मोनालिसा
मोनालिसा ने अपनी कई फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में बोल्ड-इंटीमेट सीन्स किए हैं.
बोल्ड सीन के लिए फेमस
भोजपुरी फिल्मों में ही नहीं, मोनालिसा टीवी सीरियल के लिए भी बाथटब सीन कर चुकी हैं.
टीवी के लिए बाथ टब सीन
