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जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस का काम करती हैं मेरी वीडियो
Shristi-s
Sep 06, 2026
Sep 06, 2026
Shristi-s
जब पूनम पांडे ने कहा- मर्दों के लिए सोशल सर्विस का काम करती हैं मेरी वीडियो
मशहूर मॉडल पूनम पांडे अक्सर अपने बेधड़क अंदाज और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इस बार भी सान कुछ ऐसा ही है.
RVCJ Movies के पॉडकास्ट Poonam Pandey on Samay Raina, Controversies And her Journey में पूनम में अपने वीडियो कंटेंट, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर खुलकर अपनी राय रखी.
पूनम पांडे ने कहा कि मैं, जो वीडियो बनाती हूं, उसे देखने से अगर पुरुष समाज को राहत मिलती है तो, इसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती.
पॉडकास्ट के दौरान पूनम पांडे ने अपने उस टाइप वाले वीडियो कंटेंट को सोशल सर्विस बताया.
पूनम पांडे ने कहा कि आज के समय में बहुत से लोग ज्यादातर पुरुष तनाव से गुजर रहे हैं और अगर मैं, जो वीडियो बना रही हूं, उसे देखने से पुरुषों को सुकून मिलता है, तो क्या गलत है.
अपने कंटेंट को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर पूनम ने कहा कि सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि उनके जानने वाले कुछ लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं.
पूनम ने बताया कि कई बार कमेंट्स देखकर उन्हें भी गाली देने का मन करता है, लेकिन वह अपने स्तर को बनाए रखना पसंद करती हैं.
पूनम पांडे इससे पहले भी अपने बेबाक अंदाज और विवादों के कारण लगातार चर्च में रीह है. उन्हें कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भी देखा गया था.
अब RVCJ Movies के इस पॉडकास्ट में दिए उनके बयान ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.
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