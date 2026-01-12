✕
सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस; हर कोई मुड़कर देखेगा!
Shivani-singh
मीरा कपूर के 'सॉफ्ट ग्लैम' लुक की पहचान सॉफ्ट ग्लैम का मुख्य उद्देश्य चेहरे के फीचर्स को उभारना है, लेकिन मेकअप को हल्का रखते हुए
मीरा कपूर स्टाइल
ओस जैसी चमकती (Dewy) और अच्छी तरह मॉइस्चराइज की गई त्वचा उनके मेकअप स्टाइल का आधार है.
सबसे पहले त्वचा का ख्याल
आंखों को नेचुरल लुक देने के लिए वे हल्के भूरे रंग (Soft browns) और बारीक चमक (Subtle shimmer) का उपयोग करती हैं.
न्यूट्रल आई मेकअप
त्वचा की रंगत को एक समान करने के लिए वे लाइट कवरेज का चुनाव करती हैं, ताकि त्वचा की प्राकृतिक बनावट छिपे नहीं
सहज बेस मेकअप
गालों पर गुलाबी ब्लश का इस्तेमाल ताजगी और एक हेल्दी ग्लो देता है।
ब्रोंज़र से ज्यादा ब्लश पर जोर
उनकी भौहें घनी होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा शार्प बनाने के बजाय सॉफ्ट शेप दिया जाता है.
प्राकृतिक भौहें
न्यूड और पीच शेड्स उनके मिनिमल मेकअप लुक को पूरी तरह कॉम्पलिमेंट करते हैं
कोमल और हल्के होंठ
उनके चेहरे की चमक स्वाभाविक लगती है, न कि बहुत ज्यादा चमकीली या भारी
बिना ज्यादा हाइलाइटर के चमक
उनका लुक मॉडर्न, पहनने में आसान और बेहद शालीन होता है जिसे रोज़ाना अपनाया जा सकता है
एवरीडे ग्लैम अपील
उनका सॉफ्ट ग्लैम लुक यह साबित करता है कि सादगी भी उतनी ही प्रभावशाली और आकर्षक हो सकती है.
कम मेकअप, दमदार असर
