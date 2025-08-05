 इन 5 लोगों को दूध के साथ केला क्यों नहीं खाना चाहिए?

जब भी बात हेल्दी खाने या सुबह कुछ हेल्दी खाने की आती है, तो लोग वज़न घटाने और बढ़ाने, दोनों के लिए दूध और केले का सेवन करते हैं।

कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर दूध और केले का सेवन कुछ लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है।

जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है और जिन्हें पाचन संबंधी समस्याएँ हैं, उन्हें दूध और केले का सेवन नहीं करना चाहिए।

अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए भी दूध और केले का सेवन हानिकारक हो सकता है। इसके सेवन से उन्हें कफ और खांसी की समस्या हो सकती है।

कई लोगों को इन दोनों का एक साथ सेवन करने से एलर्जी हो सकती है। इससे रैशेज़, खुजली और त्वचा की एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है।

जिन लोगों को साइनस की समस्या है, उनके लिए भी दूध और केले का सेवन इस समस्या को बढ़ा सकता है।