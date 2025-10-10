✕
Oct 10, 2025
Prachi-tandon
पल्लू गिराकर हसीना ने दिखाया भीगा बदन, हर फोटो Erotic!
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और एक्ट्रेस मेघा शुक्ला अपने बोल्ड और सिजलिंग लुक के लिए खूब फेमस हैं.
बोल्ड लुक के लिए फेमस
मेघा शुक्ला ने भले ही नेशनल अवार्ड विनर फिल्म कटहल से पॉपुलैरिटी बटोरी है. लेकिन, अब वह लंबे समय से स्क्रीन से दूर हैं.
अवार्ड विनर फिल्म में आईं नजर
मेघा शुक्ला इंस्टाग्राम पर कभी अपनी बाथरूम में नहाते हुए फोटो-वीडियो पोस्ट करती हैं, तो कभी बदन पर नाम के कपड़े पहने नजर आती हैं.
फेमस होने का तरीका बोल्ड
मेघा ने हाल में भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह बारिश में भीगते हुए अपना हुस्न दिखा रही हैं.
भीगा बदन दिखाया
लेटेस्ट फोटोज में ऑरेंज कलर की साड़ी पहन मेघा शुक्ला इतनी हॉट लग रही हैं कि उनके फैंस कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.
हॉटनेस देख फिसले फैंस
बारिश में कभी पल्लू गिराकर तो कभी खिसकाकर भी मेघा शुक्ला ने पोज किया है.
फ्लॉन्ट किया क्लीवेज
मेघा शुक्ला इंस्टाग्राम पर अपनी हद से ज्यादा बोल्ड और न्यूड फोटोज पोस्ट करने में भी नहीं हिचकती हैं.
बेशर्मी की सीमा करती हैं पार
इस फोटो में मेघा शुक्ला नाम के कपड़े पहने नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ऐसी फोटोज से उनका इंस्टा अकाउंट पटा पड़ा रहा है.
नाम के कपड़े
अपने बोल्ड और इरोटिट फोटोज-वीडियो के लिए मेघा शुक्ला खूब ट्रोल होती हैं. लेकिन, उन्हें इस बात का खासा फर्क नहीं पड़ता है.
खूब होती हैं ट्रोल
