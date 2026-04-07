Inkhabar Hindi News

करी पत्ता क्यों है इतना फायदेमंद? जानिए इसके गुण

Ranjana-sharma
Apr 07, 2026
Apr 07, 2026
Ranjana-sharma

मीठा नीम, जिसे आमतौर पर करी पत्ता कहा जाता है, भारतीय किचन का अहम हिस्सा है और स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी माना जाता है.

मीठा नीम क्या है?

मीठा नीम विटामिन A, B, C, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं.

पोषक तत्वों से भरपूर

यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है.

डायबिटीज कंट्रोल में सहायक

आप मीठा नीम को कच्चा खा सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं या खाने में तड़के के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे करें सेवन?

आप मीठा नीम को कच्चा खा सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं या खाने में तड़के के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैसे करें सेवन?

Read More
करी पत्ता क्यों है इतना फायदेमंद? जानिए इसके गुणबेसिक सैलरी बढ़ी तो जेब क्यों हुई हल्की? जानिए नया नियमपार्टनर के साथ बिताना है सुकून भरा वक्त? दिल्ली की ये जगहें हैं परफेक्टपाचन तंत्र को रखना चाहते हैं हेल्दी, इन ड्रिंक्स का करें सेवन