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पहली गेंद, पहला विकेट... मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब में बनाई जगह
Ankush-upadhayay
Jul 23, 2026
Jul 23, 2026
Ankush-upadhayay
भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वापसी की.
मयंक ने हरारे में पहले टी20 मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट कर दिया.
वह भारत के सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने T20I मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिया है.
मयंक से पहले हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ये कारनामा कर चुके हैं.
अर्शदीप सिंह ने साल 2024 में यूएसए के खिलाफ यह कारनामा किया था. उन्होंने शायन जहांगीर को आउट किया था.
हार्दिक पांड्या ने साल 2025 में पाकिस्तान के सैम अयूब को आउट कर यह अनोखा कारनामा किया था.
अब मयंक यादव भी हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.
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