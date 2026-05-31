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मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये देसी उपाय, बढ़ जाएगी ठंडक
Ranjana-sharma
May 31, 2026
May 31, 2026
Ranjana-sharma
भीषण गर्मी में लोग फ्रिज के बजाय मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार तेज तापमान के कारण मटके का पानी भी ठंडा नहीं रह पाता. ऐसे में कुछ आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं.
गर्मियों में क्यों गर्म हो जाता है मटके का पानी?
अगर मटका सही गुणवत्ता का नहीं है तो पानी ठंडा नहीं होगा. बहुत पुराने मटकों के छिद्र बंद हो जाते हैं, जबकि नए मटकों के छिद्र पूरी तरह खुले नहीं होते. इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाला मटका चुनना जरूरी है.
मटका खरीदते समय रखें ध्यान
मटके में पानी भरने से पहले उसे 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें. इससे मिट्टी के प्राकृतिक छिद्र खुल जाते हैं और मटका बेहतर तरीके से पानी को ठंडा रखता है.
इस्तेमाल से पहले मटके को भिगोएं
मटके को कभी भी धूप वाली जगह पर न रखें. इसे घर के किसी छायादार और हवादार कोने में रखें. इससे मटके के अंदर का पानी लंबे समय तक ठंडा बना रहता है.
मटके को सही जगह पर रखें
पानी को ठंडा रखने के लिए लाल मिट्टी से बना बिना चमकदार मटका सबसे अच्छा माना जाता है. इसकी मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होती और पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती है.
किस तरह का मटका सबसे बेहतर?
मटके का पानी शरीर को प्राकृतिक ठंडक देता है, बिजली बचाता है और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. सही मटका और सही देखभाल से गर्मियों में भी ठंडा पानी आसानी से मिल सकता है.
फ्रिज नहीं, मटका है सेहत का साथी
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