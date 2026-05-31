मटके में भी गर्म हो रहा है पानी? अपनाएं ये देसी उपाय, बढ़ जाएगी ठंडक

भीषण गर्मी में लोग फ्रिज के बजाय मटके का पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार तेज तापमान के कारण मटके का पानी भी ठंडा नहीं रह पाता. ऐसे में कुछ आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं.