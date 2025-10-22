✕
Oct 22, 2025
Anuradha-kashyap
इन 8 लोगों को माचा टी पीना पड़ सकता है महंगा!
अगर आपको एसिडिटी या गैस की दिक्कत रहती है तो माचा टी आपके लिए ठीक नहीं है, यह पेट में एसिड बढ़ा सकती है और जलन का कारण बन सकती है.
माचा टी में कैफीन होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं, तो इसे पीने से बचना ही बेहतर है.
गर्भवती महिलाओं को माचा टी से दूरी रखनी चाहिए, इसमें मौजूद कैफीन गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ पर असर डाल सकता है.
अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई परेशानी है, तो माचा टी आपके लिए सही नहीं है, यह दिल की धड़कन को तेज कर सकती है और प्रेशर बढ़ा सकती है.
माचा टी में मौजूद कैफीन नींद में बाधा डाल सकता है, जिन लोगों को अनिद्रा रहती है, उन्हें इसे शाम या रात में नहीं पीना चाहिए.
माचा टी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम करती है इसलिए अगर आपको एनीमिया या आयरन की कमी है, तो इसे रोज पीना नुकसानदेह हो सकता है.
छोटे बच्चों और बुजुर्गों की बॉडी कैफीन जल्दी सहन नहीं कर पाती, ऐसे में माचा टी से बचना बेहतर है ताकि हार्टबीट और एनर्जी लेवल सामान्य रहे.
अगर आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो माचा टी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, यह कई दवाओं के असर को कम कर सकती है.
