✕
Oct 31, 2025
Karishma-upadhyay
अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर कोई पूछेगा रेसिपी!
अगर आप भी शाम की चाय के साथ हमेशा पकौड़ी और नमकीन जैसी चीजें खा-खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको शाम की चाय के साथ खाने के लिए खास मसालेदार ब्रेड बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड, मक्खन, बारीक कटी हुई लहसुन, मिर्च, हरी प्याज, प्याज, नमक और गाजर
साथ ही आपको बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, पाव भाजी मसाला और टमाटर सॉस भी चाहिए.
मसालेदार ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मक्खन गरम करें और इसमें लहसुन, मिर्च, हरी प्याज और प्याज डालें.
अब इसे अच्छे से भूनकर बारिक कटी हुई सारी सब्जियां और टमाटर डालें, साथ ही हल्का नमक डालकर सब्जियों को अच्छे से भूनें.
जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं तो इसमें पाव भाजी मसाला और हल्का नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.
फिर टमाटर सॉस डालकर अच्छी तरह मिला लें और ब्रेड के टुकड़े डालकर धीरे-धीरे मिलाएं ताकि ब्रेड मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए.
अंत में ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमा गरम चाय के साथ सर्व करें, लीजिए तैयार है आपका मसालेदार ब्रेड.
Read More
बिगड़ जाएगी सुख-शांति, अगर लगा लिया घर में ये पौधा
देवउठनी एकादशी के दिन श्री हरी को प्रसन्न करने के लिए जरूर पढ़ें 5 चमत्कारी मंत्र
कैसे पहचाने रुद्राक्ष असली है या नकली? जानें यहां
दर्द ने कर दिया मूड खराब, ऐसे बनाएं सेक्स शानदार