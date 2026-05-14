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मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों का लॉस
Kamesh-dwivedi
May 14, 2026
May 14, 2026
Kamesh-dwivedi
मिस वर्ल्ड विजेता और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2022 से की थी. उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो गई थी.
मानुषी छिल्लर ने 2022 में अक्षय कुमार की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
एक्ट्रेस ने फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ से अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत की थी.
इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 90 करोड़ रुपये की ही कमाई की थी.
इस फिल्म से मेकर्स को 110 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.
मानुषी छिल्लर की कुल संपत्ति 25 करोड़ रुपये है
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