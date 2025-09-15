ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाती 2025 की हिट सीरीज

Komal Kumari

15 September 2025 12:43AM

inKhabar.com

यह नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाला कॉमेडी-ड्रामा शो है, जिसमें आर्यन खान और बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं.

The Bads of Bollywood

मंडला मर्डर्स नेटफ्लिक्स पर एक अलौकिक अपराध थ्रिलर है, जिसमें वाणी कपूर, वैभव राज गुप्ता और सुरवीन चावला शामिल हैं.

Mandala Murders

यह एक कॉमेडी-ड्रामा है जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.यह एक अनोखा कॉमेडी-ड्रामा है .

Rangeen

यह एक एक्शन-थ्रिलर है जो डिज़्नी+ हॉटस्टार पर उपलब्ध है. दूसरे सीज़न में भी रोमांचक मिशन और ज़बरदस्त एक्शन दृश्यों के साथ रोमांचक कहानी जारी है.

Special OPS: Season 2

यह सोनी लिव पर उपलब्ध एक कानूनी ड्रामा है। इसकी कहानी एक छोटे शहर की अदालत में घूमती है. यह सीरीज़ कानूनी पेशे में विरासत और पीढ़ियों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है.

Court Kacheri

यह नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध एक देशभक्ति थ्रिलर है. यह ख़ुफ़िया अभियानों की उच्च-दबाव वाली दुनिया में उतरती है.

Saare Jahan Se Accha