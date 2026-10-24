मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

मल्लिका शेरावत ने 21 साल की उम्र में साल 1997 में जेट एयरवेज के पायलट करण सिंह गिल से शादी की थी.
बताया जाता है कि मल्लिका शेरावत और करण सिंह गिल की शादी में दोनों परिवार शामिल हुए थे. दोनों की शादी लव-कम-अरेंज्ड थी.
बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मल्लिका शेरावत ने साल 2001 में अपने पति से तलाक ले लिया था.
मल्लिका शेरावत के चाचा सुशील लांबा के मुताबिक, मल्लिका शेरावत हमेशा से नाम और पैसा कमाना चाहती थीं. का फैसला किया.
उन्होंने स्टारडस्ट को बताया कि मल्लिका ने करण सिंह गिल से प्यार के चलते शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि शादीशुदा जिंदगी उनके लिए सही नहीं है. इसके बाद उन्होंने अलग होकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने
सुशील लांबा ने यह भी बताया कि मल्लिका के करियर और रहन-सहन को लेकर परिवार के साथ मतभेद बढ़ने लगे थे. उनके अनुसार, ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें.