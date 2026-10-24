मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

उन्होंने स्टारडस्ट को बताया कि मल्लिका ने करण सिंह गिल से प्यार के चलते शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि शादीशुदा जिंदगी उनके लिए सही नहीं है. इसके बाद उन्होंने अलग होकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने