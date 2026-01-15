✕
महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से पाएं सुबह-सुबह फ्रेश लुक
Shivani-singh
Jan 15, 2026
Shivani-singh
सोकर उठने के बाद चेहरे पर भारीपन महसूस होना सामान्य है.
सुबह की सूजन आम है
साइनस की समस्या वाले लोगों को चेहरे पर बर्फ लगाना असहज लग सकता है.
बर्फ हर किसी के लिए नहीं
कानों के आसपास हल्का दबाव देना काफी मददगार होता है.
हल्का दबाव डालें
सुबह के रूटीन में कुछ देर के लिए मुलायम रबर बैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है.
रबर बैंड का नुस्खा
इसे मेकअप या स्किनकेयर से पहले आसानी से किया जा सकता है.
तैयार होने से पहले
इस रूटीन के दौरान आप अपने सामान्य काम जारी रख सकते हैं.
काम करते रहें
यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक होना चाहिए.
आराम का ध्यान
इस आदत के लिए सिर्फ कुछ मिनट ही काफी हैं.
समय कम रखें
सुबह पानी पीना ताजगी के लिए बहुत आवश्यक है.
हाइड्रेशन भी जरूरी
बेहतर परिणाम के लिए इसे अपनी सुविधानुसार रूटीन में शामिल करें.
इसे आदत बनाएं
