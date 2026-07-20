Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

इस आउटफिट की ड्रामेटिक स्लीव्स और थाई-हाई स्लिट इसे काफी स्टाइलिश बना रहे थे, जिसे कम्प्लीट करने के लिए ब्लैक फ्लिप-फ्लॉप्स, एक स्टेटमेंट पेंडेंट नेकलेस और बड़े साइज के सनग्लासेस पहने थे