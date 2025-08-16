घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट ?

ghee vs malai for skin-\u0918\u0940 \u0930\u0942\u0916\u0940 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u0915\u094b \u0917\u0939\u0930\u093e\u0908 \u0938\u0947 \u092a\u094b\u0937\u0923 \u0914\u0930 \u0928\u092e\u0940 \u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u0938\u094d\u0935\u0938\u094d\u0925 \u0935\u0938\u093e \u0914\u0930 \u090f\u0902\u091f\u0940\u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u0921\u0947\u0902\u091f \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u092e\u0941\u0932\u093e\u092f\u092e \u0914\u0930 \u091a\u092e\u0915\u0926\u093e\u0930 \u092c\u0928\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964\n\n