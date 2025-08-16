घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट ?

घी और मलाई रसोई में मिलने वाली ऐसी सामग्रियाँ हैं जिनके बहुत से सौंदर्य लाभ हैं।

लेकिन इन दोनों मे त्वचा के कौन सा सही है? आइए आपको बताते है-

घी रूखी त्वचा को गहराई से पोषण और नमी प्रदान करता है। यह स्वस्थ वसा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनती है।

मलाई एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर और हल्के एक्सफोलिएंट के रूप में काम करती है। यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाती है और नियमित उपयोग से चेहरे पर निखार लाती है।

बहुत रूखी त्वचा के लिए, घी गहराई से पोषण प्रदान करता है। बेजान या असमान त्वचा के लिए, मलाई चमक वापस लाने में बेहतर काम करती है।

बता दे कि, ये दोनों ही अपने जगह पर बेस्ट है।