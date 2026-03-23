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मखाना सुपरफूड स्नैक जो हार्ट और हड्डियों लिए फायदेमंद
Ranjana-sharma
Mar 23, 2026
Mar 23, 2026
Ranjana-sharma
क्या आप जानते हैं कि मखाना सिर्फ कुरकुरा नाश्ता ही नहीं, बल्कि पोषण का खजाना है? इसमें प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं.
मखाना छोटा लेकिन शक्तिशाली स्नैक
100 ग्राम मखाने में 9.7g प्रोटीन, 76.9g कार्बोहाइड्रेट, 14.5g फाइबर और 500mg पोटैशियम पाया जाता है. यह कम कैलोरी वाला स्नैक है.
मखाने का पोषण मूल्य
मखाने में वसा कम और प्रोटीन अधिक होता है.यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, सूजन कम करता है और ऊर्जा स्थिर बनाए रखता है.
सुपरफूड क्यों है मखाना?
मखाना हृदय स्वास्थ्य में मदद करता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और वजन प्रबंधन में सहायक होता है. इसमें कम कैलोरी, अधिक फाइबर और प्रोटीन होता है.
हृदय और वजन के लिए फायदेमंद
मखाने में वसा कम और प्रोटीन अधिक होता है.यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, सूजन कम करता है और ऊर्जा स्थिर बनाए रखता है.
सुपरफूड क्यों है मखाना?
मखाना पाचन क्रिया को सुधारता है, कब्ज कम करता है और हड्डियों के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस प्रदान करता है.
पाचन और हड्डियों के लिए लाभकारी
मखाने में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम करते हैं और उम्र बढ़ने के लक्षण धीमे करते हैं.
एंटी-एजिंग और त्वचा स्वास्थ्य
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