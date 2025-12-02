✕
Dec 02, 2025
Karishma-upadhyay
इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन सूप, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगा जबरदस्त!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग रोजाना अलग-अलग तरह के सूप बनाकर पीना काफी ज्यादा पसंद करते हैं.
दरअसल सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम सूप शरीर को न केवल गर्माहट देता है बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाता है.
ऐसे में पालक और ब्रोकली का सूप आयरन, विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो सर्दियों में काफी अच्छा लगता है.
अगर आपको भी सर्दियों में सूप पीने का मन कर रहा है, तो इस रेसिपी से फटाफट बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन सूप.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए पालक, ब्रोकली, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, नमक, घी या मक्खन, पानी या वेजिटेबल स्टॉक और दूध या क्रीम.
ग्रीन सूप बनाने के लिए सबसे पहले पानी उबालकर उसमें पालक और ब्रोकली डालें, साथ ही 3 मिनट बाद छानकर तुरंत ठंडे पानी में डालें.
अब एक पैन में घी या मक्खन गर्म करके उसमें प्याज और लहसुन डालकर भूनें, इसके बाद उबली हुई पालक और ब्रोकली डालें.
फिर 1 से 2 मिनट पकाकर इसे ठंडा होने दें और मिक्सर में डालकर स्मूद पेस्ट बना लें, साथ ही पैन में प्यूरी डालकर पानी या स्टॉक मिलाएं.
अब इसे 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाकर नमक और काली मिर्च डालें, साथ ही दूध या क्रीम मिलाकर गरमा गरम परोसें.
