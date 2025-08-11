वाह! व्हाइट सॉस पास्ता का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है, है ना? खाने में यह उतना ही स्वादिष्ट और क्रीमी होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट जैसा परफेक्ट व्हाइट सॉस पास्ता घर पर कैसे बनाया जाए, तो यह रेसिपी आपके लिए ही है।
एक बड़े बर्तन में पानी गरम करें। जब पानी उबलने लगे, तो उसमें नमक और तेल डालें।अब पास्ता डालें और पैकेट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसे पकाएं।
पास्ता पकने के बाद, उसे छान लें और थोड़ा ठंडा पानी डालकर धो लें ताकि वह आपस में चिपके नहीं।एक पैन में तेल या मक्खन गरम करें।
इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।अब मशरूम, शिमला मिर्च और मटर डालकर 2-3 मिनट तक भूनें।
उसी पैन में, सब्जियों को एक तरफ करके, थोड़ा और मक्खन डालें।मक्खन पिघलने पर मैदा डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक भूनें।
अब धीरे-धीरे दूध डालते जाएं और लगातार चलाते रहें ताकि कोई गुठली न बने। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है!
जब सॉस गाढ़ा होने लगे, तो इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, ऑरेगेनो और चिली फ्लेक्स मिलाएं।
तैयार व्हाइट सॉस में उबला हुआ पास्ता और भुनी हुई सब्जियां डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं ताकि सॉस पास्ता पर अच्छे से लिपट जाए।