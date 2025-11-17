मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज 

मूंग दाल का चीला बनाने के लिए दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. फिर इसे ब्लेंडर में अदरक, नमक और मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें. अब इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और इसे तवे पर डालें और दोनों तरफ से सेंक लें.