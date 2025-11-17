Inkhabar Hindi News
Nov 17, 2025
Shivi-bajpai

मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज 

मूंग दाल का चीला बनाने के लिए दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. फिर इसे ब्लेंडर में अदरक, नमक और मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें. अब इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और इसे तवे पर डालें और दोनों तरफ से सेंक लें. 

मूंग दाल से स्प्राउट्स बनाएं जा सकते हैं. जो बहुत हेल्दी होते हैं.  इसे एक कटोरी में निकालें इसमें प्याज, टमाटर, सफेद नमक, काला नमक और चाट मसाले को डाल दें.

मूंग दाल से आप इडली भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए मूंग दाल, सूजी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा या ईनो की जरूरत पड़ेगी. 

इसे बनाने के लिए मूंग दाल को धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. फिर इसका पानी निकाल लें. भीगी हुई मूंग दाल को थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें.

एक बाउल में इसे निकालें और इसमें सूजी, दही और नमक को मिला दे. फिर इडली के सांचे में इस मिक्चर को डालें और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें.

अब तड़का बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें उसमें सरसों के दाने, हरी मिर्च, अदरक को भून लें. अब इस तड़के को स्टीम की हुई इडली पर डाल दें.

इससे आप एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं. जिसे बनाने के लिए रात की बची हुई मूंग दाल में बेसन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मिलाकर एक डो तैयार कर लें.

फिर इसे टिक्की का आकार देकर तवे पर तेल डालकर इसे सैलो फ्राई कर दें. इसे आप मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें.

Read More
मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीजदिल्ली-NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए अपनाएं ये टिप्स !₹3 की कीमत वाला शेयर अब ₹100! जानें 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स जिन्होंने सिर्फ 10 महीनों में भारी मुनाफा दियाभारत के टॉप 10 शहर जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है