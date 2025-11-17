मूंग दाल से बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज 

मूंग दाल का चीला बनाने के लिए दाल को रातभर पानी में भिगोकर रख दें. फिर इसे ब्लेंडर में अदरक, नमक और मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें. अब इसका एक पेस्ट तैयार कर लें और इसे तवे पर डालें और दोनों तरफ से सेंक लें.
मूंग दाल से स्प्राउट्स बनाएं जा सकते हैं. जो बहुत हेल्दी होते हैं. इसे एक कटोरी में निकालें इसमें प्याज, टमाटर, सफेद नमक, काला नमक और चाट मसाले को डाल दें.
मूंग दाल से आप इडली भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए मूंग दाल, सूजी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, बेकिंग सोडा या ईनो की जरूरत पड़ेगी.
इसे बनाने के लिए मूंग दाल को धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. फिर इसका पानी निकाल लें. भीगी हुई मूंग दाल को थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें.
एक बाउल में इसे निकालें और इसमें सूजी, दही और नमक को मिला दे. फिर इडली के सांचे में इस मिक्चर को डालें और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने दें.
अब तड़का बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करें उसमें सरसों के दाने, हरी मिर्च, अदरक को भून लें. अब इस तड़के को स्टीम की हुई इडली पर डाल दें.
इससे आप एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं. जिसे बनाने के लिए रात की बची हुई मूंग दाल में बेसन, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को मिलाकर एक डो तैयार कर लें.
फिर इसे टिक्की का आकार देकर तवे पर तेल डालकर इसे सैलो फ्राई कर दें. इसे आप मूंगफली की चटनी के साथ सर्व करें.