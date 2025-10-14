✕
Oct 14, 2025
Komal-singh
तिल की चटनी बनाने के सिंपल स्टेप्स
तिल का इस्तेमाल खाने में स्वाद और पोषण दोनों के लिए किया जाता है.
तिल में कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं.
अगर आप इसे चटनी के रूप में खाएँ, तो यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ हड्डियों को मजबूत रखने, हृदय को स्वस्थ रखने और पाचन सुधारने में मदद करती है.
चलिए जानते है तिल की चटनी बनाने की आसान रेसिपी
कढ़ाई में तिल हल्का भूनें जब तक उनका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और खुशबू आने लगे. लाल मिर्च और लहसुन को भी हल्का भून लें ताकि उनकी तीखापन और खुशबू बढ़ जाए.
भुने हुए तिल, लाल मिर्च, लहसुन और नमक को मिक्सी में डालें उसके बाद चटनी गाढ़ी या पतली पसंद अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालें.
सभी सामग्री को मिक्सी में अच्छे से पीसकर स्मूथ पेस्ट तैयार करें. चटनी में स्वाद बढ़ाने के लिए 1 छोटा चम्मच तेल डालें और फिर से हल्का मिक्स करें.
नमक और मसाले के अनुसार टेस्ट करें, जरूरत हो तो थोड़ा और नमक या मिर्च डाल सकते हैं फिर उसके बाद चटनी में ताजा नींबू का रस डालें, इससे स्वाद और खुशबू बढ़ती है.
तिल की चटनी को रोटी, पराठा, दाल या चावल के साथ सर्व करें. बची हुई चटनी फ्रिज में 5-7 दिन तक सुरक्षित रहती है.
