✕
Sep 25, 2025
Karishma-upadhyay
अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर बनाएं टेस्टी पिज्जा, नोट कर लें आसान रेसिपी
बच्चों से लेकर बड़े तक, आजकल सबको पिज्जा खाना बेहद पसंद है.
ऐसे में अगर आपके पास ओवन और मैदा नही है, लेकिन आप पिज्जा खाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बिना ओवन और मैदे के मिनटों में पिज्जा कैसे बनाया जाए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें और उससे पिज्जा बेस बनाएं.
फिर पिज्जा बेस को तवा या नॉन स्टिक पैन पर बढ़िया से सेकें.
इसके बाद सॉस के लिए टमाटर, लहसुन और हर्ब्स का पेस्ट तैयार करके पिज्जा पर लगाएं.
फिर इस पर अपनी पसंद की सब्जियां डालकर ग्रेट किया हुआ चीज और पनीर डालें.
अंत में तवे पर पिज्जा रखें और ढक्कन से ढक कर चीज मेल्ट होने तक पकाएं.
ओवन न होने पर तवा एक अच्छा ऑप्शन है, साथ ही मैदे की जगह आटा ज्यादा हेल्दी है.
Read More
प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम नही ये दालें, वेट लॉस में भी मददगार
जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली बातें! सुनकर उड़ जाएंगे होश
Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराजिता फूल! सेहत और खूबसूरती के लिए है बेस्ट
एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़