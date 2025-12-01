✕
Dec 01, 2025
Karishma-upadhyay
ठंडी शाम को 5 मिनट में बनाएं मजेदार, इस रेसिपी से झटपट तैयार करें टेस्टी मसाला कॉर्न चाट!
दरअसल सर्दियों के मौसम में ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में कुछ गरमागरम और मसालेदार खाना बेहद पसंद करते हैं.
ऐसे में लोग शाम के स्नैक्स में झालमूड़ी या चाट जैसी चीजें बनाकर अक्सर खाते हैं, जिससे ज्यादा मेहनत न करना पड़ें.
अगर आपको भी झालमूड़ी या चाट जैसी चीजें खाना बेहद पसंद है, लेकिन अब कुछ अलग मसालेदार चीज ट्राई करने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको ठंडी शाम को मजेदार बनाने के लिए टेस्टी मसाला कॉर्न चाट बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको स्वीट कॉर्न, बटर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, ओरिगैनो, नींबू रस और धनिया पत्ता चाहिए.
मसाला कॉर्न चाट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करके स्वीट कॉर्न डालें और 3 से 4 मिनट इसे उबाल लें.
जब ये उबल जाए तो स्वीट कॉर्न को निकालकर किसी बाउल में रखें और इसमें पिघला हुआ बटर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें.
फिर इसमें काली मिर्च पाउडर, ओरिगैनो और चाट मसाला डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं.
अब ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया पत्ता डालकर सर्व करें, लीजिए तैयार है आपका मजेदार और टेस्टी मसाला कॉर्न चाट.
Read More
रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के साथ हड्डियां भी रहेंगी मजबूत!
पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान टिप्स और ट्रिक्स से मिनटों में पाएं नई जैसी चमक!
इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन सूप, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगा जबरदस्त!
सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं ये बीमारियां, जानें इसके चमत्कारी फायदे!