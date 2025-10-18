✕
Oct 18, 2025
Karishma-upadhyay
सुबह के नाश्ते में बनाएं खास आलू पनीर पराठा, इस जबरदस्त रेसिपी से मजा हो जाएगा दोगुना!
अगर आप भी सुबह के नाश्ते में कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो आसान रेसिपी से झटपट बना लें आलू पनीर पराठा.
आलू पनीर पराठा बनाने के लिए आपको चाहिए आटा, पानी, नमक, तेल, आलू, पनीर और हरी मिर्च.
साथ ही आपको धनिया पत्ती, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अदरक, प्याज, लहसुन और नमक भी चाहिए.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आटा, नमक, तेल और पानी डालकर आटा गूंथ लें, साथ ही इसे ढककर 15 मिनट के लिए रख दें.
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें बारिक कटी हुई प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डालकर थोड़ी देर भून लें.
फिर इसमें उबले हुए आलू को मैश करके डालें, साथ ही पनीर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर मिक्स करते हुए अच्छे से पका लें.
अब आटे से लोई बनाकर हल्का सा बेलें और बीच में भरावन भरकर इसे गोल कर दें और फिर से सूखा आटा लगाकर इसे बेंलकर पराठा बना लें.
अब तवा गर्म करके तेल लगाते हुए पराठा को अच्छे से सुनहरा होने तक दोनों तरफ से पका लें.
लीजिए तैयार है आपका नाश्ते के लिए परफेक्ट आलू पनीर पराठा, अब इसे हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें.
